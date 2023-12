Venerdì al "Maradona" Palladino sarà osservato speciale di De Laurentiis L'allenatore del Monza piace per la prossima stagione

Venerdì al "Maradona" arriva il Monza di Raffaele Palladino. L'allenatore di Mugnano piace molto al presidente De Laurentiis per la prossima stagione. E' in scadenza di contratto nel 2024, e per ora non ha affrontato il discorso rinnovo con Galliani.