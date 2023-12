Il Napoli si butta sul mercato: si cercano rinforzi che conoscono la Serie A A centrocampo l'obiettivo è Samardzic dell'Udinese. In difesa piacciono Lucumi e Dragusin



Il Napoli cerca rinforzi dalla Serie A, o che conoscono bene il campionato italiano. Sarà questa la pista prioritaria, ma non sarà semplice. Piacciono Lucumi del Bologna (già cercato in estate) e Dragusin del Genoa, che il Napoli scambierebbe con Ostigard. Idee anche Demiral (oggi in Arabia) e che potrebbe partire in prestito. Considerando che anche Roma e Milan cercano un difensore, servirà un investimento di un certo livello. Per il terzino destro la preferenza è per Mazzocchi della Salernitana: il Napoli ha offerto 1 milione, Sabatini ne chiede 5. L'alternativa è Faraoni, che può liberarsi a una cifra low cost. A centrocampo l'obiettivo per ora è Samardzic dell'Udinese: il Napoli offre 20 milioni più bonus. Operazione che servirà anche a prendere l'erede di Zielinski, che partirà a parametro zero. Il suo agente il prossimo mese inizierà i colloqui con l'Inter per trovare un accordo dal 1 luglio.