Napoli, obiettivo tre punti contro il Monza aspettando il mercato Gli azzurri vogliono chiudere l'anno con un sorriso dopo due pesanti sconfitte consecutive

L'ultima gara dell'anno si avvicina, e per il Napoli di Mazzarri ci sarà la possibilità di chiudere il 2023 tornando a un successo che manca da due partite. Dopo la scoppola casalinga in Coppa Italia contro il Frosinone, gli azzurri hanno perso malamente anche a Roma. Ridotti in dieci uomini, sconfitti per 2-0 e scavalcati dai giallorossi in classifica. Gli azzurri si ritrovano ora al settimo posto, con la zona Champions che si è allontanata sempre di più. Il cambio di allenatore non ha portato i risultati richiesti: di positivo c'è solo la qualificazione agli ottavi di Champions, che era comunque a un passo. Come obiettivo concreto resta la Supercoppa, che il Napoli può vincere in due partite e che potrebbe quantomeno dare un senso alla stagione.

Ma oggi arrivare tra le prime quattro sembra un obiettivo molto complicato. Venerdì a Fuorigrotta contro il Monza l'occasione per dare quantomeno un segnale positivo, ma altri ne dovranno arrivare dalla società: il mercato di gennaio dà la possibilità di prendere qualche rinforzo e dare un po' di aria nuova a uno spogliatoio che non sembra compatto come un tempo. Intanto, si registra l'addio di Elmas, passato al Lipsia. Piace Samardzic dell'Udinese, che potrebbe diventare nella prossima stagione l'erede di Zielinski. L'obiettivo è anche un difensore centrale e un terzino destro. Intanto è lungo l'elenco degli assenti per venerdì: oltre Elmas, si aggiungono gli infortunati Olivera, Lobotka e Natan, con Lindstrom che è in forte dubbio. E poi ci sono gli squalificati Politano e Osimhen in attacco: Mazzarri dovrà schierare una formazione inedita.