Mazzarri dice addio a Elmas. Anche Osimhen saluta: è già in viaggio per l'Africa Venerdì al "Maradona" ultimo atto del 2023 contro il Monza: obiettivo riscatto

È lungo l'elenco degli assenti in vista di Napoli-Monza, ultimo match del 2023. L'obiettivo di Mazzarri è di chiudere l'anno dello scudetto con una vittoria, soprattutto per dimenticare i due pesanti ko consecutivi contro Frosinone e Roma e tentare di riavvicinarsi alla zona Champions. Lo stadio Maradona risponderà "presente", con quasi 50mila spettatori e numeri vicini al "tutto esaurito". Il resto dovrà farlo la squadra, dando una risposta agli ultimi preoccupanti segnali, soprattutto dal punto di vista dell'agonismo e della condizione fisica. L'allenatore dovrà rinunciare agli squalificati Politano e Osimhen, ma anche agli infortunati Olivera, Lobotka e Natan. Buone notizie, invece, arrivano da Lindstro, che è tornato ad allenarsi in gruppo e sarà disponibile per venerdì.

Mazzarri dovrà comunque schierare una formazione con novità in tutti i reparti: peseranno le assenze, soprattutto, di Natan, Lobotka e Osimhen. Quest'ultimo è già partito per la Nigeria: trascorrerà il Capodanno in famiglia e comincerà la preparazione per la Coppa d'Africa. I tifosi lo rivedranno soltanto a inizio febbraio. Resta, per il momento, Anguissa, che lascerà l'Italia solo dopo Capodanno. Invece, saluta definitivamente Napoli Eljif Elmas: è già arrivato l'annuncio ufficiale del passaggio al Lipsia. Il Napoli incassa 25 milioni, con l'accordo per il trasferimento del macedone che sarà operativo dal 2 gennaio, quando aprirà ufficialmente il mercato di gennaio.