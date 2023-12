IL PIZZINO SPOT di Urgo: I due Raffaele La mia idea dopo Spalletti: Raffaele Palladino come allenatore e Rafael (detto Rafa) Benitez come ds

Sapete già la mia idea per il Napoli del dopo Spalletti: Raffaele Palladino come allenatore e Rafael (detto Rafa) Benitez come direttore sportivo. Quando l'ho enunciato a malati di tifo come me, amici, parenti e allo stesso Aurelio De Laurentiis sono stato subissato di fischi o, alla meglio, di indifferenza. Col senno del poi, certo, siamo tutti bravi, ma alla luce dei fatti direi che avevo più ragione di altri. Saremmo ripartiti dai due Raffaele - nome a me particolarmente caro - e avremmo potuto contare su un connubio perfetto tra passione partenopea e competenza internazionale. Meglio di così!