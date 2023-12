Napoli-Monza, Mazzarri: "In emergenza, ma chiamati a dare tutto" Il tecnico azzurro ha presentato l'ultima sfida del 2023 in conferenza stampa

Domani, con calcio d'inizio alle 18.30, il Napoli ospiterà il Monza per l'ultimo match del 2023 e per la diciottesima giornata di Serie A. "Innanzittutto voglio ringraziare i tifosi. - ha spiegato Walter Mazzarri nella conferenza stampa pre-gara - Ci darà sicuramente una grande mano con lo stadio tutto pieno. I nostri tifosi ci sono vicini e va rimarcato. Le assenze? Cominciano a essere tanti i problemi e ci vuole una grande gara. Mercato? Le rivoluzioni non sono per gennaio, non c'è materiale per farlo e poi del mercato ne parla la società. - ha aggiunto il tecnico del Napoli - Io voglio dare una mano a questi ragazzi per tornare a essere quelli dell'anno scorso, per andare oltre gli errori commessi in questa stagione. Il Monza ha messo in difficoltà la Lazio che ha i principi del nostro gioco, ha un bravo allenatore. Io penso esclusivamente al match di domani che sarà importantissimo".

L'equilibrio nelle difficoltà

"Abbiamo avuto pochi allenamenti. Lobotka e Lindstrom sono da valutare. Per provare determinate cose in allenamento occorre una buona condizione. Oggi verificherò la condizione di tutti. Siamo abbastanza in emergenza. Lobotka è un titolarissimo, vedremo come sta e se impiegarlo. Lindstrom non ha i 90 minuti e devo pensare a una staffetta. Con i cinque cambi valuterò chi dovrà partire dall'inizio o inserire in corso d'opera. Natan? Si prospetta forse un mese e mezzo, ma vedremo poi quali saranno i tempi di recupero, ma ripeto: di mercato non parlo, il Monza è la prima tappa di una ripartenza e va affrontata al massimo".