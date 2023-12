Napoli: novità per Lobotka e Natan verso la sfida con il Monza Un recupero e uno stop certificato da una visita specialistica nel gruppo azzurro

Ultimi dettagli per il Napoli, ormai pronto per la sfida casalinga contro il Monza, in programma domani (ore 18.30). Natan si è sottoposto a visita specialistica alla clinica Villa Stuart che ha confermato la lussazione acromion claveare di terzo grado. Per il difensore sono previste terapie e solo tra un mese sarà rivisitato. Stanislav Lobotka si è allenato regolarmente in gruppo, mentre Diego Demme ha svolto solo allenamento personalizzato in palestra. Gli azzurri hanno svolto una seduta con riscaldamento e torello prima del lavoro tecnico-tattico e di rapidità chiuso con una serie di partitine a campo ridotto. È un Napoli in piena emergenza, privo anche degli squalificati Matteo Politano e Victor Osimhen, ma chiamato al rilancio tecnico ed emotivo per uscire dalla nuova crisi di risultati.