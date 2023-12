"Maradona" sold out col Monza: tifosi vicini al Napoli nonostante la crisi In 50mila a Fuorigrotta per l'ultima gara del 2023, l'anno del terzo scudetto

Stadio "Maradona" sold out per l'ultima partita del 2023, l'anno del terzo scudetto. Atmosfera delle grandi occasioni, nonostante il Napoli viva un momento molto difficile: il pubblico resta vicino alla squadra, come ha riconosciuto anche Mazzarri, nonostante sia forte la delusione per un campionato decisamente sotto le aspettative. L'obiettivo è chiudere con una vittoria dopo due sconfitte consecutive: pesante quella in Coppa Italia in casa col Frosinone, ma anche nella trasferta di Roma, che ha fatto scivolare gli azzurri al settimo posto e ad oggi lontani dalla zona Champions. Serve un cambio di rotta, a partire dalla sfida di oggi contro il Monza: Raffaele Palladino è osservato speciale di De Laurentiis per la panchina del prossimo anno, ma intanto tocca a Mazzarri ricominciare a fare risultati: pesano le cinque sconfitte nelle sue otto partite dopo il subentro a Garcia, anche se il tecnico parla di una squadra in crescita.

Tante le assenze, a cominciare dall'attacco: squalificati Politano e Osimhen, ma il tridente dovrebbe essere confermato con Raspadori prima punta, Kvaratskhelia a sinistra e la novità Zerbin sulla destra. Lindstrom è recuperato, ma partirà dalla panchina. Disponibile anche Lobotka, in dubbio fino a ieri: possibile che Mazzarri scelga di partire con Cajuste in cabina di regia. In difesa sarà assente Natan, alle prese con un lungo infortunio: la coppia difensiva dovrebbe essere formata da Rrhamani e Juan Jesus. Confermati i terzini Di Lorenzo e Mario Rui. Napoli che dovrebbe andare in campo con Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui, Anguissa, Cajuste, Zielinski, Zerbin, Raspadori e Kvaratskhelia. Fischio d'inizio alle 18.30.