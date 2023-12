Napoli, altra delusione: solo pari col Monza. L'anno si chiude senza vittoria Meret evita la sconfitta parando un rigore a Pessina. Espulsi Mazzarri e Palladino

Finisce senza gol al Maradona l'ultima partita del 2023. Un match che non riserva reti ma un'alta densità emotiva e un elevato tasso di lotta sportiva che si riverberano in un ricco faldone di cartellini ma anche in una sfida con occasioni vibranti. Il Napoli potrebbe schiodare la partita con un destro al volo di Anguissa in chiusura di primo tempo, Di Gregorio si conferma un portiere di futuro e talento. Poi la ripresa a ritmi forsennati, combattuta metro su metro. Kvara ha la palla d'oro in penetrazione, ma ancora Di Gregorio salva. Poi è il nostro portiere a mettere il punto esclamativo all'incontro. Rigore per il Monza per fallo di mano di Mario Rui su sinistro di Colpani. Va a tirare Pessina e Meret lo blocca. L'urlo del Maradona spinge gli azzurri che hanno il match point su un destro a giro di Gaetano nel cuore dell'area: Di Gregorio è ancora super. Finisce col fiato sul collo e l'adrenalina a mille. Il Napoli chiude l'anno con un pareggio ma anche con l’orgoglio dello scudetto sul petto. La vita è ciò che ti accade mentre fai progetti, eppure la memoria è l’unica eredità che in eterno definisce la nostra Storia. Nel cielo del Maradona riverbera ancora l'inno alla Gioia. Il 2023 scandirà per sempre la Gloria dei Campioni d’Italia.

NAPOLI (4-3-3): Meret 7 (29' st Contini 6); Di Lorenzo 5.5, Rrahmani 6, Juan Jesus 6, Mario Rui 5.5; Anguissa 6, Lobotka 6 (40' st Simeone sv), Zielinski 5.5 (26' st Gaetano 6); Zerbin 6 (26' st Lindstrom 6), Raspadori 5.5, Kvaratskhelia 6. In panchina: Idasiak, D'Avino, Ostigard, Zanoli, Cajuste. Allenatore: Mazzarri 5.5.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio 6.5, D'Ambrosio 6 (31' st Cittadini 6), Gagliardini 6.5, Caldirola 6; Ciurria 6, Akpa-Akpro 6 (18' st Bondo 6), Pessina 4.5, Pereira 5.5 (1' st Birindelli 6); V. Carboni 6 (12' st Colpani 6.5), Mota 5.5; Colombo 5.5 (31' st Machin 6). In panchina: Lamanna, Sorrentino, Gori, Donati, F. Carboni, Maric, Kyriakopoulos, Vignato. Allenatore: Palladino 6.

ARBITRO: Di Bello di Brindisi 5.5

NOTE: serata serena; terreno di gioco in buone condizioni; circa 50.000 spettatori presenti. Al 23' st Meret para un rigore calciato da Pessina. Espulso dalla panchina al 38' st Mazzarri, per proteste; espulso dalla panchina al 49' st Palladino per proteste; espulso dalla panchina al 51' st Maric per proteste. Ammoniti: Juan Jesus, Di Lorenzo, Gaetano, Kvaratskhelia, Pereira, Birindelli, Cittadini, Bondo. Angoli: 10-1 per il Napoli. Recupero: 0'; 6'.