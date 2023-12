IL PIZZINO SPOT di Urgo: Più botti che botte Ancora una delusione: il Napoli non va oltre il pari con il Monza: eppure il Maradona era sold out

Per la partita del Napoli contro il Monza il Maradona era sold out già da giorni. Era una bella notizia per le casse della società partenopea che aveva incassato più di 1 milione di euro, ma anche una grande prova di fiducia e d'amore di tutta la tifoseria azzurra, complice il periodo di mezza festa in cui la partita si svolgeva. Ecco la festa. Quelli meno entusiasti rimasti a casa - tra cui il sottoscritto - devono aver pensato: "dopo averci rovinato il Natale, speriamo ci vada meglio con il Capodanno, sennò altro che botti, saran botte, e che botte". Alla fine più gli uni che le altre, anche con un pareggio.