Mazzarri: "Abbiamo avuto occasioni da gol nitide per vincere" L'allenatore del Napoli contro l'arbitro: "Subiamo troppe provocazioni, ora basta"

"Non posso analizzare il risultato senza evidenziare che abbiamo avuto almeno 6 palle gol nitide". Walter Mazzarri commenta il pareggio del Napoli col Monza.

"Io non posso pensare all'anno scorso perchè non c'ero. Posso dire che la squadra sta producendo occasioni da gol e non siamo precisi o fortunati nella conclusione"

"Bisogna acquisire serenità sotto porta perchè se avessimo realizzato quello che abbiamo costruito avremmo meritato la vittoria stasera e più punti in classifica sinora"

"Io voglio proseguire su questa strada, la squadra è viva e si esprime con volontà e determinazione. Non guardo la classifica in questo momento, dobbiamo lavorare e portare il gruppo più avanti possibile nella crescita".

Poi un commento sull'espulsione.

"Non parlo mai dell'arbitro, ma stavolta voglio farlo per spiegare i motivi delle mie proteste. Devo dire che subiamo troppe provocazioni. Contro di noi giocano a rugby. Guardate oggi come hanno trattenuto Kvara, è stato bersagliato. Nelle partite precedenti Osimhen è stato bersaglio degli avversari. Poi però i nostri calciatori vengono puniti nonostante il trattamento in campo. Adesso basta."