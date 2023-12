IL PIZZINO SPOT di Urgo: I due difetti Il Napoli ed i problemi da risolvere

Mi dispiace ma questa volta non mi unirò al folto gruppo delle prefiche o degli uccelli del malaugurio. Il Napoli visto contro il Monza al Maradona a me non è neanche dispiaciuto più di tanto.

Ma gli restano due sostanziali difetti che il buon Mazzarri, che avevo vivamente sconsigliato al pentito De Laurentiis, non riuscirà a correggere né ora né mai.

Il primo è di essere troppo lungo per come era abituato a giocare e per gli uomini che ha - in particolare quei due virtuosi dal passo lento di Zielinski e Anguissa - e il secondo è di non essere più abituato alla polvere, ma solo agli altari.