Il 2023 delle meraviglie va archiviato: nel nuovo anno serve un Napoli nuovo La squadra ha bisogno di cambiamenti: De Laurentiis ripartirà dal mercato

Capodanno di relax per il Napoli: dopo il pareggio contro il Monza l'allenatore Walter Mazzarri ha concesso tre giorni di riposo alla squadra. Si torna al lavoro martedì, con la gara contro il Torino da preparare: gli azzurri torneranno in campo domenica 7 gennaio alle 15. Comincerà un 2024 che partirà in salita: la squadra è scivolata all'ottavo posto in classifica, scavalcata anche dall'Atalanta e con la Lazio a un solo punto. Oggi il Napoli sarebbe fuori dall'Europa. Il presidente De Laurentiis ha chiesto a Mazzarri di invertire subito la rotta, con l'allenatore che dovrà prepararsi a un mese abbondante senza Anguissa e Osimhen, che giocheranno la Coppa d'Africa.

Ma pesano anche le assenze degli infortunati Olivera e Natan, che potrebbero rientrare a febbraio. Da valutare c'è anche Meret, che potrebbe rimanere fuori per un problema muscolare. Difficoltà che si incrociano con le carenze viste in campo: un gioco piatto e i tanti errori in attacco. Solo il rigore fallito da Pessina ha evitato agli azzurri la terza sconfitta consecutiva. Anche per questo si guarda con speranza al mercato: De Laurentiis ha promesso interventi per riparare a una situazione diventata ormai allarmante. Si intensificano i contatti con l'Udinese per il centrocampista serbo Lazar Samardzic: pronti 25 milioni per il 21enne, che andrebbe a rimpiazzare Elmas, che è passato al Lipsia. Ma dovrebbe essere solo il primo di una serie di acquisti che potrebbero cambiare volto alla squadra campione d'Italia.