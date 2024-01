Capodanno di riposo, ma Mazzarri pensa al Torino col dubbio Meret Fissata per domani la ripresa degli allenamenti a Castel Volturno: il Napoli torna in campo domenica

Risalire subito la classifica per riavvicinarsi alla zona Champions, ma anche rinforzare velocemente la squadra per provare a dare la svolta: sono questi gli obiettivi del Napoli per il nuovo anno. Oggi ultimo giorno di riposo per i giocatori, che trascorreranno il Capodanno in famiglia. Domani la ripresa degli allenamenti, per preparare la sfida di domenica in casa del Torino, che si giocherà alle 15. Mazzarri è preoccupato per le condizioni di Meret: il portiere è in crescita, ma dovrà fermarsi per un problema muscolare. In attesa di capire l'entità del problema si prepara Gollini, che non ha giocato contro il Monza per un fastidio alla caviglia, che dovrebbe comunque essere smaltito in tempo per la prossima partita. Intanto la società si è già buttata sul mercato: domani apre ufficialmente la sessione invernale, e il club azzurro ufficializzerà la cessione di Elmas al Lipsia.

Al suo posto dovrebbe arrivare Lazar Samardzic dall'Udinese: pronti 25 milioni per il serbo, esattamente la stessa cifra arrivata per il macedone. Colloqui in atto col padre del giocatore per trovare l'accordo, mentre l'Udinese sembra aver accettato l'offerta di De Laurentiis. Per la fumata bianca dovrebbe mancare dopo. Il Napoli prenderà anche un terzino destro da alternare a Di Lorenzo: si lavora su Pasquale Mazzocchi della Salernitana, napoletano doc che non vede l'ora di giocare in azzurro. Anche in questo caso si può trovare un accordo, la cifra giusta dovrebbe essere quella di 3 milioni, contro i 5 richiesti da Sabatini. Si lavora per provare a chiudere l'acquisto a titolo definitivo. Preso Mazzocchi, partirà Alessandro Zanoli, destinazione Genoa: in questo caso l'ex Primavera giocherà in prestito fino al termine della stagione. L'obiettivo successivo, poi, sarà prendere un difensore centrale che conosce la Serie A.