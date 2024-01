De Laurentiis ha voglia del colpo immediato: si lavora per il "sì" di Samardzic Domani apre il mercato di gennaio e il Napoli vuole farsi trovare pronto. Sempre domani la ripresa

Si apre domani il calciomercato invernale: mentre il Napoli riprenderà gli allenamenti in vista del Torino, apre ufficialmente la sessione di gennaio. Il Napoli si farà trovare assolutamente pronto: il presidente De Laurentiis, dopo la partita contro il Monza, si è scusato con i tifosi per il momento difficile, del quale si è preso tutte le colpe, e ha promesso che proverà con il mercato a recuperare quanto si è perso fino ad ora. Qualche settimana fa aveva già annunciato l'arrivo di un difensore centrale, un terzino destro e uno o forse due centrocampisti. Lunga lista della spesa, con la cessione di Elmas al Lipsia già completata. E al posto del macedone è in arrivo Lazar Samardzic dell'Udinese: il centrocampista serbo sembra molto vicino. Il Napoli avrebbe trovato l'accordo con l'Udinese per la cessione a titolo definitivo per 25 milioni di euro, la stessa incassata dal Lipsia per la cessione di Elmas.

Colloqui con il padre del giocatore per trovare l'accordo, ma la fumata bianca sembra vicina. Questa estate Samardzic, centrocampista centrale con doti da trequartista, fu vicinissimo all'Inter, ma l'affare saltò il giorno delle visite mediche. Ecco perché occorre un po' di prudenza. I colpi all'avvio del mercato, però, dovrebbero essere due: con Samardzic è in arrivo Pasquale Mazzocchi dalla Salernitana. Piace il terzino destro, di origini napoletane, che è in crescita dopo l'infortunio di un anno fa: Sabatini chiede 5 milioni, il Napoli può arrivare a 3. In questo caso si lavora a una via di mezzo e c'è ottimismo. Non si esclude che il Napoli possa cedere in prestito ai granata uno tra Zerbin e Gaetano, ma solo in un secondo momento. Verso la cessione Alessandro Zanoli, che è pronto per il prestito al Genoa.