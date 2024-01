Torna il campionato: domenica alle 15 c'è il Torino Il 2024 del Napoli comincia con una gara in trasferta

Niente sosta invernale in questa stagione: il Napoli ha giocato tra Natale e Capodanno, il 29 dicembre. E di conseguenza si andrà normalmente avanti: il prossimo impegnoè domenica alle 15 in casa del Torino, il 7 gennaio. L’ultima volta che non ci fu la sosta invernale fu nel 2018. Il Napoli però fermerà il suo campionato tra due settimane per la Supercoppa.