Napoli, oggi la ripresa degli allenamenti Da valutare le condizioni del portiere Meret. Anche il suo vice Gollini non è al meglio

Walter Mazzarri ha concesso tre giorni di pausa ai suoi ragazzi per l’ultimo dell’anno. Oggi è fissata la ripresa degli allenamenti. Ognuno ha trascorso il San Silvestro e il Capodanno in famiglia, chi a Napoli e chi in giro per l’Italia o all’estero. Il club, come consueto, al di là di un immancabile brindisi, ha chiesto ai calciatori di evitare ore piccole, alcol e cibo in abbondanza. Appuntamento poi per oggi per cominciare a preparare la sfida del 7 in casa del Torino.

Ci saranno da valutare le condizioni di Meret che è uscito dopo aver parato il rigore a Pessina. Si tratta di un problema muscolare, la cui entità sarà valutata oggi. Anche Gollini non sta bene, ma potrebbe farcela a prendere il posto da titolare. Da valutare anche Demme, mentre Anguissa è già partito per il Camerun per raggiungere poi i compagni di Nazionale e parteciperà in Coppa d’Africa da avversario di Osimhen, che ha trascorso il Capodanno in Nigeria in quanto squalificato per la partita contro il Monza.