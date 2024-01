Mazzocchi al Napoli: l'ultima parola spetta a Iervolino Sarà fondamentale la volontà del calciatore, che vuole giocare nella squadra della sua città

Il Napoli è pronto all'affondo per la corsia di destra. In vantaggio per rinforzare la squadra di Walter Mazzarri in questo momento c'è Pasquale Mazzocchi, esterno e capitano della Salernitana.

Dovrebbe essere lui il prescelto anche se resiste il nome anche di Marco Davide Faraoni come alternativa. Per il difensore granata il club del presidente De Laurentiis avrebbe pronto un contratto di tre anni e mezzo ma è tutto nelle mani di Iervolino. Dopo una prima offerta da 1,5 milioni di euro, gli azzurri sarebbero saliti a 2,5 e potrebbero aggiungere anche eventuali bonus per aumentare ancor di più la proposta. Adesso si attende la risposta da parte della Salernitana per sbloccare o meno l'operazione.