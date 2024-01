Il Napoli proverà a scacciare la delusione con un grande mercato Oggi apre la sessione di gennaio: ceduto Elmas al Lipsia, si prova a stringere per Samardzic

Archiviato un 2023 indimenticabile, ma chiuso in modo amaro, il Napoli si prepara a un nuovo anno carico di incognite: svanito ormai il sogno di un ciclo vincente, resta da mettere in ordine - uno alla volta - i tanti problemi con cui deve fare i conti Walter Mazzarri. Il presidente De Laurentiis ha parlato di "recuperare quanto perso fino ad ora", e l'occasione giusta è il calciomercato. Segnale evidente di come il patron voglia approfittare della sessione di gennaio, che apre oggi ufficialmente e che chiuderà il giorno 31. Rinforzare la squadra, portando qualche volto nuovo e possibilmente un po' di entusiasmo in un gruppo che ha perso fiducia. Ma anche allontanare qualche scontento, come Elmas, già passato al Lipsia. Il club azzurro lavora per l'acquisto di Lazar Samardzic dall'Udinese: talento di 21 anni, centrocampista serbo, in gol proprio contro gli azzurri di recente.

Pronti 25 milioni, la stessa cifra incassata per Elmas, e trattativa che dovrebbe essere alle battute finali. Si pescherà ancora in Serie A: l'obiettivo è il terzino della Salernitana Pasquale Mazzocchi. Il presidente Iervolino prova a fare resistenza, ma la volontà del calciatore, che spinge per giocare nella squadra della sua città, dovrebbe essere determinante: l'intesa dovrebbe arrivare per 3 milioni, ma De Laurentiis ha già bloccato l'alternativa, che è Davide Faraoni del Verona. Intanto oggi la ripresa degli allenamenti in vista della gara di domenica a Torino: allarme in porta, con Meret in forte dubbio, e anche il suo vice Gollini è da valutare. Infortunati anche Natan e Olivera, mentre Osimhen e Anguissa sono in Coppa d'Africa. Tornerà, però, Matteo Politano, che ha scontato la giornata di squalifica.