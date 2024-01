Più serio del previsto l'infortunio di Meret: starà fuori per almeno un mese Lesione di secondo grado per il portiere

Più serio del previsto l'infortunio del portiere del Napoli, Alex Meret, che si è sottoposto ad esami strumentali, al Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una lesione di secondo grado del muscolo semimembranoso sinistro. Il portiere si è infortunato nel corso della gara contro il Monza e dunque sarà out per diverse settimane. Da valutare anche il suo vice Gollini, che ha saltato la gara col Monza per un problema alla caviglia