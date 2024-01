Primo colpo: arriva Mazzocchi dalla Salernitana C'è l'accordo per il terzino: affare da 3 milioni. Già domani le visite mediche

Annata decisamente sfortunata per il Napoli: il 2024 inizia male, e ancora una volta all'insegna degli infortuni. Stavolta è il portiere Alex Meret a fermarsi: l'estremo difensore si era infortunato pochi attimi prima di parare il rigore a Pessina nella gara contro il Monza del 29 dicembre. Dopo la prodezza è uscito dolorante: c'era preoccupazione, e purtroppo gli esami hanno confermato una diagnosi severa. Lesione muscolare di secondo grado, ossia quella di entità più grave. Per il friulano lo stop sarà lungo, rischia dalle 5 alle 7-8 settimane di stop. Un bel problema per il Napoli, che dovrà affidare la porta a Gollini, con il terzo portiere Contini come vice. A disposizione, ci sarà anche il polacco ex Primavera Hubert Idasiak, già in organico come quarto portiere. Quindi, non ci dovrebbe essere bisogno di ricorrere al mercato.

E sempre a proposito di estremi difensore, Gollini sarà subito pronto a sostituire Meret, in quanto ha già smaltito il problema alla caviglia che lo ha escluso dall'ultima partita. Ma per una cattiva notizia ne arriva un'altra buona: il Napoli ha preso Pasquale Mazzocchi dalla Salernitana. Operazione da 3 milioni di euro: decisiva è stata la volontà del calciatore, voglioso di giocare nella sua squadra del cuore, dove non ha mai militato. Il terzino domani dovrebbe fare le visite mediche. Sarà a disposizione già nei prossimi giorni, e potrebbe partecipare alla trasferta di Torino. Via libera per la cessione in prestito di Zanoli: lo aspetta il Genoa.