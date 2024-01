IL PIZZINO SPOT di Urgo: Poteva, poteva, poteva Di fatto la SSC Napoli è il luogo del non fatto: poteva essere di esempio ed è diventata di monito

Di fatto la SSC Napoli è il luogo del non fatto, del non accaduto, del poteva essere ma non è stato. Poteva essere un ciclo ma è stato un respiro, un battito d'ali, un singulto, qualcosa (insomma) tra un boccone andato di traverso e un apocalittico bruciore di stomaco. Poteva essere una meravigliosa villa ma - in un battibaleno poi - è diventato un rudere, un mostro incompiuto e (a guardar bene) neanche nel giardino dell'Eden, una catapecchia messa su alla buona già pronta a crollare. Poteva essere di esempio ed è diventata di monito. E, per compassione verso il nuovo anno, la chiudo qua.