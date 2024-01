IL PIZZINO SPOT di Urgo: Per mera laboriosità Il calciomercato? Come si dice a Napoli - "chi fraveca e sfraveca nun perde maje tiemp”

Mimmo Malfitano, uno di quei giornalisti che - diciamo così - tiene molto al Napoli, ha appena affermato che "il 50% dei giocatori del Napoli non sono da progetto vincente, malgrado lo scudetto vinto". Si rassicuri, come lui la pensa già Aurelio De Laurentiis, che infatti sta provando in tutti i modi a smontare quella squadra che aveva fatto mirabilie solo qualche mese fa, per dimostrare a sé stesso e al mondo intero che - come si dice a Napoli - "chi fraveca e sfraveca nun perde maje tiemp”. Quindi non per supponenza (ovviamente) né altezzosa sicumera o plebea invidia, ma per mera laboriosità.