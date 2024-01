IL PIZZINO SPOT di Urgo: La cruda realtà Il Napoli di Garcia era superiore a quello di Mazzarri in tutto...

Il tam tam era cominciato da tempo, prima sui social frequentati da tifosi più o meno competenti, ma è diventato assordante - grazie a tecnici, giornalisti ed esperti di varia natura - negli ultimi giorni su giornali, portali sportivi e televisioni. L'ultimo in ordine di tempo è stato il "tattico" Adriano Bacconi che ha dichiarato: "Il Napoli di Garcia era superiore a quello di Mazzarri in tutto: dribbling riusciti, tiri, assist, gol in area, calci piazzati, quantità di tiri in porta, capacità realizzativa. È una differenza enorme". Sembra un colpo basso ma non lo è. È solo la cruda realtà.