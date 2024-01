Napoli tra campo e mercato: Mazzarri pensa a Simeone per sostituire Osimhen Intanto la società lavora per l'annuncio di Mazzocchi. Passi avanti per Samardzic e Dragusin

Testa al Torino e al calciomercato: Walter Mazzarri prepara la partita di domenica in casa dei granata, che si giocherà alle 15. Comincia il nuovo anno e un mese di gennaio complicato, dove bisognerà fare i conti con le assenze. Non ci saranno Osimhen e Anguissa, impegnati in Coppa d'Africa, mentre Meret, Natan e Olivera sono infortunati. Dovrebbe recuperare Politano, di rientro dalla squalifica e che sta smaltendo l'affaticamento muscolare di qualche giorno fa. A centrocampo da valutare Gaetano, anche lui alle prese con problemi fisici. Mazzarri dovrebbe scegliere Simeone al centro dell'attacco, che potrebbe essere preferito a Raspadori per sostituire il nigeriano. Poi si tornerà al "Maradona", con il derby della prossima settimana contro la Salernitana, che è stato anticipato a sabato 13, sempre alle ore 15, dopo l'eliminazione dei granata dalla Coppa Italia.

Sarà l'ultimo impegno in campionato prima della Supercoppa, con gli azzurri che torneranno poi in campo per la Serie A direttamente il 28 gennaio con la Lazio. Ma Mazzarri aspetta anche i rinforzi: ci sono ritardi per l'annuncio di Mazzocchi, che dovrebbe comunque essere a disposizione per il Torino. Inoltre il presidente De Laurentiis prova a stringere per Samardzic con l'Udinese e per il difensore Dragusin del Genoa: per entrambe le trattative si registrano passi avanti, anche se per chiudere definitivamente il discorso bisognerà attendere la settimana prossima. Resta in uscita Zanoli, mentre Politano spinge per il rinnovo. Lancia segnali di inquietudine l'agente di Di Lorenzo, che è lo stesso dell'esterno: semplici schermaglie da calciomercato, che non preoccupano De Laurentiis.