Supercoppa, Rapuano "rimproverato": ha cambiato condotta a gara in corso Continuano le polemiche per l'arbitraggio nella finale contro l'Inter

Anche Rocchi è stato severo con Rapuano: tra il primo e il secondo tempo, il designatore si sarebbe intrattenuto a lungo nella stanza dello stadio Saud King proprio per rimproverare l'arbitro su metro che stava adottando in campo. Un conto è la direzione "all'inglese", un altro è trascurare interventi da cartellino giallo. Da qui, il cambio repentino dell'atteggiamento nella ripresa e il Napoli che ci è finito dentro. Il giudizio è, in ogni caso, negativo: alla prova di maturità, Rapuano non viene promosso e chissà quanto dovrà aspettare per essere chiamato a un altro big match.