Visite mediche per Dendoncker: sarà subito a disposizione di Mazzarri Il nuovo acquisto è pronto a firmare. Zerbin e Popovic in prestito al Monza

L’ultimo colpo è pronto a firmare: domenica potrebbe andare in panchina. Oggi visite mediche per Leander Dendoncker, nato a Zonnebeke, 147 chilometri da casa Mertens a Lovanio, 32 presenze con la nazionale belga, 28 anni e le caratteristiche giuste per incrementare lo spessore fisico della squadra. Oggi, nel frattempo, sosterrà le visite mediche a Roma: appuntamento a Villa Stuart, poi a piazza Venezia, in Filmauro, per firmare. E dritto a Napoli da Mazzarri: domenica con la Lazio, se tutto andrà come deve, potrebbe anche accomodarsi in panchina e cominciare l’avventura all’Olimpico. Visite mediche anche per Zerbin e Popovic, in procinto di passare al Monza in prestito.