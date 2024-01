IL PIZZINO SPOT di Urgo: Meglio il film Lecce-Juventus non è stata una partita vera, e allora...

Ho guardato Lecce-Juventus fino a quando il mio fegato non ne ha potuto più. È sempre così con i bianconeri. L'arbitro Doveri prima ha omesso di ammonire Vlahovic per un calcio in faccia a un avversario e poi ha evitato di fare lo stesso per un fallo di mano juventino su ripartenza giallorossa. Ma dove si è superato è quando non ha concesso un rigore ai pugliesi su un macroscopico fallo di Bremer su Almqvist solo davanti a Szczesny. Marelli è prontamente intervenuto parlando di "tocco leggero", i cronisti di Dazn hanno tirato un sospiro di sollievo e io sono tornato al film che stavo vedendo.