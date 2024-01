Zerbin saluta: è fatta con il Monza. Anche Popovic in Brianza Il Napoli ha definito il doppio prestito

La rabbia per l'arbitraggio a dir poco discutibili di Rapuano deve essere messa da parte: dopo la delusione per la Supercoppa persa contro l'Inter il Napoli deve concentrarsi sul campionato e la rincorsa al quarto posto, senza dimenticare la Champions League che tornerà il mese prossimo. Si ripartirà domenica alle 18 in casa della Lazio, con Mazzarri che non avrà a disposizione quasi mezza squadra. Oggi la ripresa degli allenamenti con gli squalificati Kvaratskhelia, Simeone e Cajuste, con Anguissa e Osimhen in Coppa d'Africa e gli infortunati Meret, Natan e Olivera, con Demme ancora da valutare. Situazione di emergenza, anche se l'allenatore potrà contare sul nuovo acquisto Ngonge, mentre l'altro innesto Traoré non è ancora pronto. E una sorpresa può arrivare domani, quando l'altro rinforzo, Leander Dendoncker, sarà già a disposizione. Oggi il centrocampista belga è a Roma per le visite mediche, poi la firma del contratto.

Dovrebbe essere subito pronto: il 28enne è un centrocampista di contenimento che può giocare anche in difesa. Arriva dall'Aston Villa in prestito e cerca rilancio dopo aver giocato molto poco in Premier League. Mazzarri aspetta anche un difensore: si lavora all'acquisto di Perez dell'Udinese, con Ostigard verso il Friuli, anche per motivi numerici: non c'è spazio per tutti infatti, e il difensore rischierebbe di rimanere fuori dalla lista Champions. Saluta anche Zerbin, in prestito al Monza, così come l'altro nuovo acquisto, il serbo Popovic. Intanto, Osimhen ha parlato ancora del suo futuro: di nuovo ha fatto capire in modo chiaro che andrà via in estate. Tifosi infastiditi per il comportamento del nigeriano, che sabato in Coppa d'Africa sfiderà il compagno di squadra Anguissa agli ottavi di finale: per il Napoli è una buona notizia, visto che uno dei due finalmente rientrerà in Italia.