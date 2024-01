Dendoncker subito in campo: oggi primo allenamento, con la Lazio ci sarà Il nuovo acquisto può essere subito impiegato da Mazzarri nella partita contro la Lazio

Leander Dendoncker, il duttile centrocampista di 28 anni in arrivo dall’Aston Villa, è atterrato a Roma alle 13 ed è arrivato a Villa Stuart, per le visite mediche, poco prima delle 15. Ad attenderlo il responsabile scouting del Napoli, Maurizio Micheli, e il responsabile sanitario del club, Raffaele Canonico.

Con lui il fratello agente di Wasserman, Andres, e Angelo Cristofoletti. Dopo i test, il giocatore è partito per Napoli con la famiglia. Preso in prestito oneroso con diritto di riscatto intorno ai 10 milioni, Dendoncker avrà a disposizione meno di sei mesi per convincere i partenopei a riscattarlo (contratto fino al 2028). Oggi il primo allenamento a Castel Volturno: sarà a disposizione di Mazzarri e magari già arruolabile per la partita di domenica con la Lazio.