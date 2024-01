Si avvicina Perez dell'Udinese: Mazzarri aspetta il nuovo difensore L'argentino potrebbe essere il quinto acquisto del mercato di gennaio

Aurelio De Laurentiis di nuovo a Castel Volturno, ma questa volta solo per dare la carica al suo Napoli. Il patron oggi ha fatto visita alla squadra, fermandosi a parlare con l’allenatore Walter Mazzarri. Il presidente ha incoraggiato il gruppo a non mollare dopo aver fatto bella figura in Supercoppa, ma l’occasione è stata anche per parlare con l’allenatore dei nuovi innesti e fare il punto sulle tante assenze e i tempi di inserimento dei nuovi. A tal proposito c’è stato un rinvio per Dendoncker, che oggi non si è allenato. L’annuncio è slittato di qualche ora a causa di dettagli sul contratto.

Se non ci saranno intoppi il belga potrà allenarsi domani, ma deciderà Mazzarri se utilizzarlo già domenica contro la Lazio. E non finisce qui, perché il Napoli è pronto a concludere anche il quinto acquisto: Nehuen Perez dell’Udinese è sempre più vicino. Operazione da 17 milioni a titolo definitivo: l’intenzione del club azzurro è di chiudere al più presto e dare subito il difensore a Mazzarri. Da capire il destino di Ostigard, che poteva andare proprio a Udine, ma ha rifiutato la proposta. Sono già del Monza Zerbin e l’altro nuovo innesto, il serbo Popovic, preso a parametro zero. Per entrambi la formula è quella del prestito fino al termine della stagione.