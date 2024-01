IL PIZZINO SPOT di Urgo: Vivere alla giornata Non si può avere un domani senza un oggi di qualità

Non si può avere un domani senza un oggi di qualità. Qualcuno lo spieghi a chi sta costruendo, tra alti e bassi e tra le poche opportunità disponibili, il Napoli che verrà. E un giocatore che non scende in campo da due mesi, dopo aver giocato poco e male, non mi sembra possieda quelle caratteristiche - determinazione irripetibile, grande capacità tecnica, passione inusitata, gioia di partecipare al gioco di squadra migliorando sé stesso e i suoi compagni - necessarie a far salire il livello di un team che deve ritrovare onore e bel gioco e non solo vivere alla giornata, come sta facendo già da un po'.