De Laurentiis ufficializza l'acquisto di Dendoncker Il centrocampista sarà già a disposizione di Mazzarri: domenica può debuttare con la Lazio

"Benvenuto Leander", scrive su X il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, per annunciare il quarto rinforzo della sessione invernale, Leander Dendoncker, che arriva in prestito con diritto di riscatto dall'Aston Villa per una cifra di circa 9-10mln di euro.

Il belga classe '95 mercoledì ha svolto le visite mediche a Villa Stuart e sarà da oggi a disposizione di Walter Mazzarri verso la sfida di Roma contro la Lazio.