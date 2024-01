Mazzarri sceglie il "suo" modulo per ridare slancio al Napoli Nonostante le tante assenze via libera alla difesa a tre anche in campionato

Arriva anche il post di De Laurentiis per ufficializzare il quarto rinforzo del mercato di gennaio: il belga Dendoncker è un nuovo giocatore del Napoli. Prestito con diritto di riscatto dall'Aston Villa per il centrocampista, che oggi svolgerà il primo allenamento e che domenica sarà a disposizione per la trasferta in casa della Lazio. Una buona notizia per Mazzarri, che dovrà fare i conti con parecchie assenze. Osimhen e Anguissa sono impegnati in Coppa d'Africa, mentre sono tre gli squalificati: Kvaratkskhelia, Cajuste e Simeone. A questi si aggiungono gli infortunati Meret, Olivera e Natan. Scelte quasi obbligate, anche se sarà confermato il 3-4-3 che ha fatto vedere un Napoli più solido in difesa nella recente Supercoppa.

L'allenatore azzurro si affiderà alle ripartenze veloci, e occhio al nuovo acquisto Ngonge: l'ex Verona sta impressionando in questi primi giorni di allenamento e potrebbe essere la sorpresa per l'attacco. Sarà invece Raspadori, pronto alla prima da titolare con Mazzarri, a prendere posto al centro dell'attacco. Scelte che resteranno da decifrare anche domani, giorno di vigilia: niente conferenza stampa dell'allenatore, che parlerà direttamente domenica. Intanto, De Laurentiis e Micheli lavorano per l'ultimo acquisto di gennaio: sembra vicino il difensore dell'Udinese Nehuen Perez. Operazione a titolo definitivo da 17 milioni di euro per l'argentino. Poi bisognerà cedere: dopo il prestito di Zerbin al Monza, Ostigard potrebbe passare al Genoa, in questo caso a titolo definitivo. Ma anche il centrocampista Gaetano potrebbe andare via per trovare più spazio.