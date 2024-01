De Laurentiis ufficializza i due "mal di pancia" del Napoli Osimhen e Zielinski resteranno fino al termine della stagione, ma le voci sono tante

Mentre Walter Mazzarri resterà in slenzio anche domani, alla vigilia della sfida contro la Lazio, ci pensa ancora Aurelio De Laurentiis a parlare. Da Milano, dopo l'assemblea di oggi della Lega Serie A, il presidente annuncia l'addio di Osimhen al termine della stagione, ma non solo. Dopo le voci dei giorni scorsi il patron ha smentito un possibile approdo di Mourinho in azzurro nella prossima stagione: "Non è da Napoli e non credo che tornerà in Italia", ha detto. Colpisce la conferma dell'addio di Osimhen, che proprio pochi giorni fa aveva fatto capire che la sua avventura a Napoli terminerà la prossima estate: "Lo sapevamo tutti, ormai dalla scorsa estate - ha detto De Laurentiis - sapevamo perfettamente che sarebbe andato al Real Madrid, al Paris Saint-Germain o a qualche squadra inglese".

Il presidente del Napoli saluta anche Zielinski, che sembra ormai destinato all'Inter: "Avrà convinto il ragazzo ad andare via da Napoli. Vi dico una cosa: da me Zielinski prende uno stipendio più alto rispetto a quello che andrebbe a prendere all'Inter. Ho detto a Marotta che non si sta comportando bene, ma in modo scherzoso", ha concluso il presidente". Domenica, però, c'è la sfida alla Lazio, e De Laurentiis rinnova la piena fiducia a Mazzarri: "Abbiamo avuto problemi - ha concluso il presidente - il nuovo allenatore ha avuto pochissimo tempo per preparare la partita visti i tanti impegni. Mazzarri ha fatto il suo, mi sta molto simpatico".