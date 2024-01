IL PIZZINO SPOT di Urgo: Il centro che non va Lobotka, Zielinski e Cajuste sono una vera delusione...

Non ho colto alcun segno di riscossa nei calciatori partenopei. A dire il vero non mi è sembrato che neanche ne avessero l'intenzione. Per una rivincita sportiva bisognerebbe, infatti, prima capire come realizzarla. Fatta così alla "sanfasò" (dal francese "sans façon", alla buona, a come capita, in ossequio anche al vecchio tecnico transalpino) sono tutti bravi, palla avanti e pedalare. È il centro, il nucleo pensante, che non va. Lobotka caracolla senza una spalla degna di questo nome, Zielinski (quando c'è) è più enigmatico e incerto di Amleto, Cajuste sarebbe perfetto come presentatore comico dei Golden Globe.