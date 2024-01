È la vigilia di Lazio-Napoli. Osimhen contro Anguissa in Coppa d'Africa Serie A: domani (ore 18) la sfida contro i biancocelesti per la squadra di Mazzarri

Come in tutte le sessioni invernali di calciomercato trattative e rumors lasciano spazio al campo nei weekend e per il Napoli è la vigilia della sfida con la Lazio. Domani (ore 18) all'Olimpico gli azzurri si presenteranno con diverse assenze, ma il gruppo di Walter Mazzarri è chiamato a rinnovare quanto espresso nei due match di Supercoppa in termini caratteriali e anche di soluzioni espresse. Da alcune ore è ufficiale anche il quarto rinforzo, Leander Dendoncker, arrivato dall'Aston Villa con la formula del prestito con diritto di riscatto. Subito in gruppo al pari di Hamed Junior Traorè e Cyril Ngonge e jolly verso la sfida contro i biancocelesti con il 3-4-3 per rispondere all'emergenza, determinata dagli squalificati, Khvicha Kvaratskhelia, Jens Cajuste e GIovanni Simeone, dagli infortunati Alex Meret, Mathias Olivera e Natan e dalle assenze di Victor Osimhen e Frank Anguissa, impegnati questa sera (ore 21) nell'ottavo di finale di Coppa d'Africa, Nigeria - Camerun.

Perez: ultimo match con l'Udinese, poi c'è il Napoli

Dall'assemblea di Lega Serie A sono emersi dettagli per il futuro. Aurelio De Laurentiis vede Osimhen in Premier o comunque in un top club europeo, ha salutato anche Piotr Zielinski, pronto agli ultimi mesi da calciatore del Napoli con la prospettiva Inter sempre più concreta. Dal mercato si prefigura il quinto volto nuovo: Nehuen Perez dall'Udinese con l'ultimo weekend in bianconero per l'esterno argentino, pronto poi a raggiungere Napoli per una nuova avventura in carriera.