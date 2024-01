IL PIZZINO SPOT di Urgo: Il bene che trionfa Proteste per gli arbitraggi? Daniele Orsato è stato designato per Lazio-Napoli...

L'associazione "Noi Consumatori.it", guidata dall'avvocato Angelo Pisani, già legale di Diego Armando Maradona, in seguito al servizio de "Le iene" sulle accuse di un arbitro all'AIA, in merito gli errori in campo e al VAR della sua categoria (sembra non proprio casuali), avrebbe depositato alla Procura della Repubblica di Napoli un esposto nel quale si chiedeva all'Autorità Giudiziaria di "operare ogni opportuno approfondimento e chiarimento" a tutela dei tifosi "che sono i principali consumatori e finanziatori del sistema calcio". Bene! Daniele Orsato è stato designato per Lazio-Napoli.