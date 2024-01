Dendoncker sarà in panchina. D’Avino e Gioielli ancora convocati Il nuovo acquisto potrebbe esordire a gara in corso

Lista corta di convocati per il Napoli. Mazzarri per la sfida alla Lazio ha inserito ancora una volta i giovani della Primavera D’Avino e Gioielli. Prima convocazione per il neo acquisto Dendoncker e prima in campionato per l’altro volto nuovo Ngonge.

I CONVOCATI: Idasiak, Gollini, Contini, Di Lorenzo, Mazzocchi, Juan Jesus, Mario Rui, Rrahmani, D’Avino, Ostigard, Demme, Gaetano, Gioielli, Dendoncker, Zielinski, Lobotka, Lindstrom, Politano, Ngonge, Raspadori.