Tutto fatto per Perez dall'Udinese, martedì le visite mediche Il nuovo acquisto ieri ha giocato la sua ultima partita con i friulani: Mazzarri lo aspetta

Ha voluto giocare la sua ultima partita con l’Udinese. Ma è pronto a diventare da domani un calciatore del Napoli. Perez ha salutato tutti dopo la sfida con l’Atalanta. Non ci sono state precauzioni. È stato schierato da Cioffi nel match di Bergamo. Si poteva rischiare qualche infortunio che fortunatamente non c’è stato. Sarebbe stata una beffa non indifferente per il diretto interessato ma soprattutto per il club azzurro. Mazzarri lo aspettava da subito ma è stata fatta passare anche questa giornata di campionato. Molto probabilmente era stata questa la richiesta dei friulani. Ma le carte sono ormai pronte per essere firmate. Il lungo contratto di De Laurentiis dovrebbe essere lettoe autenticato subito le visite mediche. Che si terranno a Villa Stuart ad inizio settimana. Perez sarà seguito dal dottor Canonico.

Una volta avuto l’ok si procederà all’ultimo passaggio contrattuale. Dopodiché diventerà ufficialmente un giocatore del Napoli e da martedì si metterà a disposizione di Mazzarri per cominciare a preparare la sfida del Maradona contro il Verona. Nella casse dei Pozzo finiranno sedici milioni più due di bonus. Un affare cospicuo ma che assicura alla squadra un elemento moltovalido che sicuramente può solo crescere ancora diventando uno dei migliori nel suo ruolo. Il suo arrivo dovrebbe dare il via libera ad Ostigard. Che aveva rifiutato Udine ma a quanto pare il Genoa non sembra disposto a riprenderselo. Adesso ci sarebbe il Torino interessato a lui. A breve si potrebbe decidere.

GAETANO. Adesso che c’è l’emergenza serve come il pane ma l’arrivo di Dendoncker e il rientro di Anguissa sicuramente non gli danno la possibilità di trovare spazio. Le richieste non mancano. Il ragazzo nolano ha dimostrato di avere delle ottime qualità. Ma ha bisogno di minuti nelle gambe e così come Zerbin cercherà di andare altrove. Micheli e Meluso hanno varie ipotesi che valuteranno nelle ultime ore di mercato.