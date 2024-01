Mazzarri: "Sono soddisfatto dell’atteggiamento, stiamo giocando da squadra vera" L'allenatore del Napoli contento dopo il pareggio in casa della Lazio

"Sono veramente soddisfatto dell'atteggiamento della squadra. Se proseguiamo su questa strada potremo guardare con fiducia ai prossimi mesi e recuperare posizioni in campionato". Walter Mazzarri si esprime con toni lusinghieri dopo il pareggio del Napoli all'Olimpico.

"Ho avuto segnali importanti stasera, avevamo davanti una squadra molto forte, nel loro stadio e con un organico competitivo. Noi avevamo molti assenti, ma chi ha giocato ha risposto bene anche coloro che sono stati utilizzati di meno fino a ora".

"Abbiamo dimostrato di essere una squadra con la S maiuscola. I ragazzi esprimono compattezza e sto vedendo le qualità che piacciono a me per poter continuare a crescere".

"Forse oggi ci è mancata la profondità, bisognava attaccare maggiormente lo spazio, però a parte questo aspetto, i ragazzi stanno riacquisendo il possesso del palleggio e tenendo il campo con la giusta mentalità"

Sul modulo: "Oggi mi sembrava la cosa più giusta attuare questo atteggiamento tattico più coperto, anche perchè ribadisco che ci mancavano elementi importanti della rosa"

"Ma se la squadra sta bene ed è al completo si può tornare anche a giocare con il 4-3-3. Se dimostriamo solidità come stasera, possiamo avere varie alternative tattiche. Ciò che conta è la compattezza e l'equilibrio che sto vedendo in evoluzione"

"Voglio fare un encomio speciale a Demme che non giocava con continuità da tempo e ha giocato con grande intensità e attaccamento. Io ho rapporto leale con tutti, ho uomini di spessore anche morale in rosa. Chi va in campo dovrà dare sempre il massimo fino a quando avrà questa maglia addosso da qui a fine stagione"