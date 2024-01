Napoli, problema lista: Ostigard può restare, forse salta Perez. Demme fuori Intanto domani Mazzarri ritrova Anguissa, di rientro dalla Coppa d'Africa

Emergenza finita: arrivano i nostri. Col Verona finirà, almeno in parte, la conta dei tanti assenti. Frank Anguissa torna oggi dall’Africa, visto che il suo Camerun è stato eliminato agli ottavi della Coppa d’Africa. Già domani il centrocampista dovrebbe allenarsi in vista della sfida di domenica contro il Verona. Oltre a lui ci saranno anche i reduci dalla squalifica di ieri, vale a dire Cajuste, Kvaratskhelia e Simeone. Emergenza quindi finita in attacco e a centrocampo, anche se resta ancora fuori Osimhen. Per quanto riguarda la difesa, l’allarme resta, anche se è in arrivo Perez. Anche Ostigard potrebbe restare, e quindi ci sarà la possibilità di aspettare il rientro di Natan e Olivera con meno apprensione. Per quanto riguarda quest’ultimo si attendono segnali positivi questa settimana. Anche Meret potrebbe dare sensazioni positive, ma per entrarambi (Olivera e Meret) la partita per provare a rientrare potrebbe essere quella col Milan, anche senon ci sono ancora certezze. L’obiettivo dovrebbe essere di riavere tutti gli infortunati in tempo per il Barcellona. In ogni caso resta il problema dell’abbondanza: considerando i nuovi acquisti (ben cinque) e la cessione del solo Zerbin (almeno ad oggi) il Napoli dovrà procedere a “tagliare” due calciatori dalla lista della Serie A.