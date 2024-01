Orsi: "Pari deludente a Roma, il Napoli dello scudetto è scomparso" L’allenatore e opinionista Sky Nando Orsi, è intervenuto a Ottochannel

L’allenatore e opinionista Sky Nando Orsi, è intervenuto a Ottochannel (canale 16) nel corso della trasmissione “La Domenica Azzurra”, in programma ogni domenica alle 20.30: “Il pari tra Lazio e Napoli mi ha deluso, ci stavamo addormentando dinanzi alla tv, perchè quelle che erano lo scorso anno la prima e la seconda della serie A hanno giocato male, mi aspettavo di più. Questo passa il convento, ma a noi che piace il calcio vorremmo vedere altro da squadre che hanno qualità. La partita mi ha deluso da tutti i punti di vista, possiamo dire che questo match certifica una volta per tutte che il Napoli dello scorso anno è veramente scomparso. Napoli troppo provinciale nella mentalità? Stiamo parlando della squadra che ha vinto lo scudetto, la corazzata doveva essere il Napoli, purtroppo la mentalità te la fa anche la classifica, la squadra deve lottare a fatica per un obiettivo che non si aspettava. Mazzarri ha fatto però bene a voltare pagina: prima con Garcia e poi con lui il 4-3-3 non funzionava, la squadra non rispondeva ed era piatta, per tanti motivi. Anche se questo modulo fa un po' a cazzotti con quanto visto sino a pochi mesi fa. Il Napoli penso che al completo sia una corazzata comunque. Nelle prossime partite. Di questi cinque acquisti, sempreché venga preso Perez, non vedo titolari ma solo alternative. Il Napoli sta mutuando dal 4-3-3 al 3-4-3, ma non ha ancora una sua identità precisa. Mazzarri sta facendo di necessità virtù, ma quando torneranno i calciatori importanti dovrà migliorare”