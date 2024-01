Napoli, a Roma un punto e basta: ma col Verona l'attacco deve svegliarsi Animi contrastanti dopo il pareggio in casa della Lazio

Un punto e basta: è il caso di dirlo, perché della sfida contro la Lazio di ieri non resta molto se non il pareggio portato a casa. Per il resto, nessun tiro in porta del Napoli e una partita palesemente giocata per il pareggio. I tifosi azzurri non erano abituati a vedere la loro squadra con un atteggiamento simile, e si spera che la scelta di Mazzarri sia dovuta soltanto alle numerose assenze, ben nove, e alla mancanza dei due centravanti Simeone e Osimhen. Col Verona, domenica pomeriggio al Maradona, l'emergenza terminerà: torneranno Kvaratskhelia, Simeone e Cajuste dalla squalifica, mentre è atteso anche Anguissa dalla Coppa d'Africa, Intanto, sul fronte mercato Il Napoli potrebbe rinunciare a Perez, nonostante una lunga trattativa chiusa con successo e gli accordi presi con l'Udinese e il calciatore. Ostigard sembra destinato a rimanere, e quindi non c'è più posto nella lista per la Serie A. Il norvegese doveva andare proprio in Friuli per sostituire l'argentino, ma non ha accettato il trasferimento. Si è parlato anche di Genoa e Torino, che però sono andate su altri obiettivi. Per questo, e non per un improvviso cambio di idea, Ostigard rimarrà al sui posto, con Perez che resterà un giocatore dell'Udinese. Ma il Napoli avrà comunque la necessità di liberare un altro posto in lista: il sacrificato dovrebbe essere Diego Demme, in scadenza di contratto a giugno e già per diversi mesi ai margini della squadra azzurra.