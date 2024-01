Napoli, passo indietro per Perez: il mercato in entrata finisce qui Non c'è posto in lista perché Ostigard non vuole andare a Udine

Pur rimanendo la società più attiva sul mercato, il Napoli fa registrare una frenata proprio sul più bello: i due acquisti annunciati dal presidente De Laurentiis qualche giorno fa, potrebbero fermarsi al solo centrocampista Dendoncker. Il difensore, e quindi Perez dell'Udinese, non dovrebbe più arrivare: eppure sembrava tutto definito, col giocatore atteso oggi a Roma per le visite mediche. Eppure già nel fine settimana c'erano stati segnali poco rassicuranti, visto che il giocatore era stato impiegato da titolare, nonostante l'affare era dato per chiuso. Invece, il problema delle liste piene, con Ostigard che ha rifiutato di trasferirsi in Friuli, e il cambio modulo con la difesa a tre e l'arretramento di Di Lorenzo, hanno indotto il Napoli a fare un passo indietro. Salta l'affare, dunque, e il mercato in entrata dovrebbe essere finito.

Anzi, il Napoli resta con un esubero, visto che non c'è posto per un calciatore: per questo Demme potrebbe rimanere fuori, e non giocare né in campionato né in Europa fino alla scadenza del contratto il prossimo giugno. Anche le possibili cessioni di Gaetano e del portiere Contini, ex vivaio, non risolverebbero il problema perché non contano per la lista. Intanto oggi la squadra riprende gli allenamenti in vista del Verona: domenica pomeriggio al Maradona torneranno gli squalificati Kvara, Cajuste e Simeone, e soprattutto Anguissa, di rientro dalla Coppa d'Africa. Emergenza finita, anche se restano gli infortunati Meret, Natan e Olivera