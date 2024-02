Fiducia a tempo per Mazzarri: De Laurentiis contatta Calzona L'allenatore del Napoli deve fare bene contro il Barcellona, altrimenti sarà esonerato

Fiducia di fatto finita per Walter Mazzarri, che se vorrà rimanere sulla panchina dovrà guidare il Napoli a una prova totalmente convincente contro il Barcellona mercoledì in Champions League. Al Maradona si giocherà l'andata degli ottavi di finale, e sarà l'ultimo appello per il tecnico toscano. Il presidente De Laurentiis sta pensando all'esonero, e avrebbe già avvisato l'allenatore. Stavolta occorre la svolta immediata: una prova diversa da quelle opache nelle ultime uscite, poi vittorie contro Cagliari e Sassuolo. Se anche mercoledì il Napoli dovesse girare a vuoto, è pronto il ribaltone: il patron avrebbe già individuato il terzo allenatore stagionale.

Potrebbe essere Francesco Calzona, storico ex vice di Sarri, ma anche collaboratore di Spalletti. Oggi è il ct della Slovacchia, ma conosce benissimo l'ambiente Napoli dopo diverse stagioni in azzurro. Darebbe la garanzia di un calcio propositivo, senza scostarsi dal 4-3-3. Tuttavia non sarà facile ottenere il permesso dalla federazione slovacca: Calzona verrebbe solo per un doppio incarico, visto che De Laurentiis non andrà oltre il ruolo di traghettatore fino al termine della stagione. Il ct avrebbe dato la sua disponibilità, ma sarà la Slovacchia a decidere. Nessun esonero immediato, comunque, Mazzarri avrà tempo fino al Barcellona per riprendersi il Napoli. E stavolta ci sarà anche Victor Osimhen, che oggi si è allenato regolarmente in gruppo.