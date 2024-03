IL PIZZINO SPOT di Urgo: Tutto da dimostrare Il Napoli visto al Mapei Stadium ha usato la testa oltre al cuore, cosa mai accaduta

È difficile commentare un 1 a 6 ottenuto in una trasferta anche spesso ostica. Si dirà che il Sassuolo era poca cosa e per di più senza il suo miglior giocatore, quel Mimì Berardi venuto meno in circostanze misteriose anche all'andata, tanto da chiedersi se non sia ora col Napoli che gli emiliani stanno facendo lo Scansuolo. E proprio alla vigilia della partita contro la Juventus poi. Questa - va detto - è lesa maestà! Scherzi a parte, il Napoli visto al Mapei Stadium ha usato la testa oltre al cuore, cosa mai accaduta in questa disgraziata stagione. Il resto è tutto ancora da dimostrare.