Mondiale per club, il Napoli può fare ricorso contro la Juventus Il big match è già iniziato: De Laurentiis vuole i bianconeri fuori dal torneo del 2025

Prima che sul campo del Maradona, Napoli-Juventus è già iniziata. Il presidente Aurelio De Laurentiis è pronto a preparare un ricorso alla FIFA per chiedere l'estromissione della Juventus dal prossimo Mondiale per Club del 2025. Secondo Radio Kiss Kiss, il Napoli potrebbe valutare concretamente l’azione legale, ma non subito. Si attenderà almeno l’ottavo di finale Champions contro il Barcellona. Sarà una partita decisiva, perché gli azzurri possono sperare nella qualificazione proprio ai danni della Juventus solo se dovessero passare il turno.

Ma in caso di eliminazione il Napoli sembrerebbe sempre più convinto ad iniziare una battaglia legale per preparare un ricorso da presentare alla Uefa, con l'obiettivo di invalidare la posizione della Juventus nel ranking Champions. De Laurentiis aveva parlato di un problema etico a seguito della squalifica nelle coppe europee in questa stagione, ma il ricorso si fonderebbe sulla richiesta di togliere ai bianconeri anche i punti del ranking conquistati quando si sarebbe aiutata con le plusvalenze fittizie, come ad esempio l'ultima Champions. Si tratta di 6 punti, che se cancellati porterebbero il Napoli automaticamente nella competizione del 2025. Intanto, per la sfida di domenica mancheranno gli infortunati Ngonge e Cajuste. L'allenatore Calzona prosegue il silenzio nei giorni di vigilia di gara: domani niente conferenza stampa.