IL PIZZINO SPOT di Urgo: La gara anche no Col Sassuolo giusto qualche scatto per sciogliere i muscoli, della gara si poteva pure fare a meno

La partita del Napoli contro il Sassuolo di qualche giorno fa è stata poco più di un allenamento. La dirigenza della squadra emiliana si era anche premunita di dare il benservito all'allenatore titolare, tal Alessio Dionisi, per inserire quello della squadra Primavera, il ben noto Emiliano Bigiga, pure ex calciatore azzurro - non c'è mai limite alla sfrontatezza - al solo scopo di creare il minimo di problemi fisici e tecnici alla squadra avversaria e assicurarle così poco più di una salutare sgambatura. Insomma, giusto qualche scatto per sciogliere i muscoli. Della gara se ne poteva pure fare a meno.