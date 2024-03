Napoli, niente tabelle ma la voglia di Champions è tanta Venerdì contro il Torino un turno di campionato che potrebbe davvero riaprire la corsa

Calzona aveva detto di non fare tabelle, ma la tentazione è irresistibile: mentre l'allenatore del Napoli tiene alta la concentrazione e chiede alla sua squadra di pensare solo alla sfida contro il Torino di venerdì, tifosi e addetti ai lavori immaginano una inaspettata rincorsa Champions, che porterebbe il Napoli a centrare l'obiettivo minimo stagionale nelle ultime 11 giornate di campionato. Con la vittoria sulla Juventus gli azzurri sono al settimo posto, e quindi in zona Europa League. In realtà, il quarto posto è ancora piuttosto lontano: 43 punti per gli azzurri, 51 quelli del Bologna quarto. Sono ben otto, e il rendimento eccezionale della squadra di Thiago Motta rende la risalita molto complicata.

Eppure, le circostanze favoriscono gli azzurri: vincendo contro il Torino centrerebbero la terza vittoria consecutiva, mai accaduto in questa stagione, e soprattutto potrebbero approfittare di una serie di scontri diretti, tutti concentrati nella prossima giornata. Bologna-Inter, Juventus-Atalanta e Fiorentina-Roma. In un modo o nell'altro c'è la possibilità di recuperare punti e di riaprire una bagarre, che se non per il quarto posto, di sicuro porterebbe gli azzurri a lottare concretamente per la quinta posizione. E in questo caso si deve sperare che il ranking Uefa possa premiare l'Italia, con un ulteriore posto in Champions League. Ma questo dipenderà dal rendimento delle italiane in Europa, a cominciare dalla Lazio questa sera contro il Bayern Monaco. Troppi fattori imponderabili, ecco perché Calzona chiede massima concentrazione: neanche la partita contro il Torino si potrà sbagliare.